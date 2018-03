Vi ricordate Donna di Beverly Hills? L’attrice finisce nei guai con la polizia

Ricordatedi? Per un decennio il personaggio interpretato dall’attrice Tori Spelling è divenuto un’icona cult per gli adolescenti e tutti coloro che sono cresciuti negli anni ’90 la ricordano ancora con nostalgia. Vent’anni dopo il successo della teen series la vita di Tori si è complicata notevolmente e adritengono che l’attrice stia vivendo un periodo particolarmente difficile.

Tutto è cominciato con la crisi coniugale con il marito Dean McDermott, l’uomo era affetto da una forte dipendenza da sesso che lo ha portato a tradire la moglie in molte occasioni. Una situazione dura da sopportare per Tori, soprattutto dopo che è divenuta di dominio pubblico. Dean si è scusato con la moglie ed ha spiegato ai media che stava cercando di curarsi in una clinica per sesso dipendenti: “Sono veramente dispiaciuto per gli errori che ho commesso e per il dolore che ho causato alla mia famiglia. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni e mi sono volontariamente recato in un centro di trattamento per risolvere alcuni problemi di salute e personali. Sono grato di ricevere l’aiuto di cui ho bisogno per poter diventare il marito e il padre che la mia famiglia merita”.

Dopo quello scandalo tutto sembrava tornato alla normalità, ma un informatore anonimo ha svelato alla rivista ‘People‘ che quest’ultimo anno è stato molto duro per l’attrice: “L’ultimo anno è stato davvero difficile per Tori. Ha un sacco di pressione e stress, con i bambini, il lavoro e il suo matrimonio. Lei interiorizza molta della sua ansia e sa che non è salutare per lei. Certo che alla fine arriverà ad un punto di rottura”. Le parole dell’informatore sono state confermate la scorsa mattina quando la polizia di Los Angeles è stata chiamata dai vicini di casa di Tori: questi si lamentavano delle urla di una donna provenienti dal circondario e pare che quella donna fosse proprio l’attrice americana. Stando a quanto riferito dagli agenti di polizia si è trattato di un caso di turbativa domestica e non sono stati commessi crimini: le urla di Tori, infatti, sarebbero state generate da un malinteso.