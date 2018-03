3 Marzo 2018 Stasera in TV – C’è Posta Per Te, NCIS...

I programmi in TV stasera 3 Marzo 2018 – La posta di Maria De Filippi, serial e film per tutti i gusti

Al termine delle frenetiche settimane di campagna elettorale, e in attesa dei risultati delle elezioni di domani, stasera la programmazione televisiva torna a dedicarsi all’intrattenimento con un vasto assortimento di film e serie TV. E su Canale 5 torna l’appuntamento con “C’è Posta Per Te”.

Da Maria De Filippi stasera ospiti d’eccezione; Luca Argentero ed Emma

Andrà in onda come sempre alle 21:10 su Canale 5 l’amatissimo format condotto da Maria De Filippi. Nel corso della puntata di stasera saranno diverse le vicende familiari raccontate. Persone che la vita ha allontanato, storie di famiglia, di sogni infranti e amori spezzati in cerca di una seconda opportunità. Non mancano neppure le “buste” in cui i telespettatori chiedono di organizzare degli incontri a sorpresa dei loro cari con i divi del cuore. Stasera il primo ospite speciale sarà proprio Luca Argentero, l’attore già giurato in “Amici di Maria De Filippi” nel 2013 e 2014; a seguire, la cantante Emma Marrone, anche lei nome storico della “scuderia” di Maria De Filippi e la cui carriera è iniziata proprio con la vittoria ad “Amici”, nel 2010.

Stasera su Rai Due doppio appuntamento con NCIS

Rai Due trasmette stasera in prima tv due nuovi episodi della fortunata saga di “NCIS”, con le indagini degli agenti della squadra speciale anticrimine della Marina Militare Americana ambientate rispettivamente a Los Angeles e New Orleans. Le due serie sono infatti spin off del primo NCIS, ambientato a Washington. Nel primo episodio di stasera, “Nuovi Equilibri”, la squadra dell’NCIS di Los Angeles sta cercando di fare i conti con ciò che li aspetta; tuttavia è un momento difficile dopo la morte della moglie di Sam (LL Cool J), e inoltre anche Deeks (interpretato da Eric Christian Olsen) potrebbe essere presto trasferito in un altro dipartimento, a meno che non riesca a persuadere Mosley (Nia Long) a farlo rimanere. Quando un ufficiale della Marina viene ucciso, però, le questioni personali e i legami di squadra andranno messi da parte per arrivare finalmente a portare a galla la verità, su cui aleggia l’ombra sinistra dell’Intelligence cinese. Il secondo episodio, intitolato “Mai Dire Mai”, mostra la squadra del NCIS di New Orleans, capitanata da Dwayne Pride (Scott Bakula) alle prese con un assassino che ricalca, nel modus operandi e nella scelta delle vittime, un vecchio caso mai archiviato e rimasto irrisolto, risalente a 150 anni prima e da allora avvolto in un’aura di mistero soprannaturale. Quando entra in gioco una seduta spiritica, però, l’agente Tammy Gregorio (Vanessa Ferlito) è costretta a rivelare ai colleghi il suo terrore dei fantasmi…

I film in onda stasera

I palinsesti televisivi di stasera sono all’insegna del cinema, con tantissimi film fra cui scegliere. Si parte con “Gli ultimi saranno ultimi”, in onda alle 21:25 su Rai Uno. Nel film, con Paola Cortellesi nel ruolo della protagonista, si intrecciano le storie dell’operaia Luciana, che lavora in una fabbrica tessile della Tuscia ed è coinvolta in una storia d’amore con lo squattrinato Stefano (interpretato da Alessandro Gassman), e del timido poliziotto Antonio (Fabrizio Bentivoglio), trasferito da poco nel paese in seguito a un incidente e che è al centro di continue vessazioni e veri e propri episodi di nonnismo da parte degli altri colleghi. Mentre il povero Antonio cerca invano di di ambientarsi, Luciana rimane incinta e perde il lavoro. Per entrambi, la vita prende una direzione via via sempre più amara, e sperare in qualcosa diventa sempre più difficile…

Su Rai 4 va invece in onda “8mm – Delitto a luci rosse”, con Nicolas Cage. Il film racconta la vicenda di Tom Welles, un detective privato a cui una donna chiede di indagare sulle passioni videoludiche del marito, che sospetta essere un abituale fruitore di video snuff. In uno di questi, una ragazza coinvolta aveva effettivamente perso la vita e Welles, suo malgrado, prende a cuore la vicenda. Ha inizio così una torbida indagine nel mondo della pornografia di serie Z, in cui lo stesso Welles finisce per rischiare più volte la vita. Lo squallore dello scenario che lentamente si rivela ai suoi occhi lo rende ancora più determinato a rintracciare i responsabili della fine della ragazza…

Serata all’insegna del cinema di animazione per tutta la famiglia anche su Italia 1, che trasmette invece il secondo episodio della serie di “Kung Fu Panda”. Nel primo film il simpatico panda Po (doppiato da Fabio Volo) era finalmente riuscito a diventare Guerriero Dragone, ma adesso una nuova minaccia si staglia all’orizzonte della Cina. Il perfido pavone bianco Lord Shen (Massimo Lodolo), ultimo erede in esilio di una dinastia di sovrani, che anni prima si era macchiato del sangue di numerosi Panda nel tentativo di sconfiggere una profezia e proprio per questo era stato spogliato del suo titolo, è tornato e insieme ai suoi guerrieri lupi ai prepara a dare l’assalto alla città di GongMing. Per sconfiggere Lord Shen, Po non avrà bisogno solo del sostegno degli altri Cinque Cicloni (Tigre, Scimmia, Gru e Mantide), ma dovrà affrontare il mistero che avvolge le sue origini per acquisire finalmente la pace interiore. Compito che potrebbe rivelarsi più arduo del previsto quando Po apprende che fu proprio Shen a ordinare il massacro dei Panda, e quindi forse anche dei suoi veri genitori…

Su Rete 4 va invece in onda un thriller d’azione, “Fire Down Below – l’inferno sepolto”, con protagonista Steven Seagal. L’agente Jack Taggart (Seagal) deve indagare su alcuni misteriosi casi di decesso e malattie che si succedono con allarmante frequenza in un paesino del Kentucky. A monte delle morti potrebbero esserci dei rifiuti tossici che un imprenditore del luogo smaltisce illegalmente; indagando sul suo conto, Taggart scopre che l’industria dell’uomo è stata anche teatro della morte di un suo collega, di cui era anche grande amico, e che prima di essere assassinato si stava occupando proprio di questo caso. Con l’aiuto di Sarah Kellogg (Marg Helgenberger), una donna che vive come una reietta nel paese, Jack decide così di vendicare la memoria dell’amico e portare avanti l’indagine in suo onore.

Cristina Pezzica