Il Colosseo “nero” di Catania, la ricostruzione in 3D mostra un volto inedito

era piuttosto diverso da quello che oggi possiamo ammirare nel centro storico del capoluogo etneo. Soprattutto, aveva una struttura decisamente differente: la ricostruzione del meraviglioso monumento siciliano operata in 3D, infatti, mostra come il colosseo di Catania abbia avuto delle caratteristiche molto particolati nel momento del suo maggiore splendore, ovvero intorno al secondo e terzo secolo dopo Cristo.

Grazie alle ricerche portate avanti dall’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ibam Cnr) e condotte in particolare sul monumento catanese, è stato possibile focalizzarsi sulla fase architettonica più monumentale e arrivare così alla realizzazione di un video che ricostruisce virtualmente il colosseo di Catania, con i connotati che mostrava in quel periodo.

Le ipotesi relative ad una differente struttura antica del capolavoro etneo erano già in circolo da diverso tempo, ma ora il sospetto può essere considerato una conferma. Per giungere a questa conclusione è servito oltre un anno di lavoro. Lo studio effettuato in laboratorio ha messo insieme archeologi, architetti, ingegneri, informatici, grafici e esperti di comunicazione. Il risultato è un prodotto che ha come obiettivo quello di sintetizzare nel migliore dei modi la storia di un monumento chiave di Catania, e di svelare particolarità che fino ad oggi erano ignote.