Gli Ufo esistono realmente? Una foto del 1989 sta sollevando clamore

Una fotografia scattata in Russia nel 1989 sembrerebbe confermare di sì. Sull’annosa questione si è espresso anche un esperto, il quale ritiene che la foto sia autentica e che ritragga un Ufo dalla forma molto particolare. Ma si può parlare davvero di Ufo? Scopriamolo insieme.

La foto in questione, fino ad ora inedita, è stata scattata da Alexei Fomin e Alexander Petrov nella città di Voronezh. I due, all’epoca, erano allievi della Voronezh High Aviation Engineering School. Lo scatto è datato 8 novembre 1989.

I due videro lo strano oggetto volante intorno alle ore 17:00 per circa 6 minuti: una sorta di pallone biancastro, con un alone rosa intorno, che ha sorvolato la città per pochi minuti e che è diminuito di dimensioni prima di svanire del tutto, lasciando una scia di fumo in cielo.

Molti esperti hanno esaminato la foto per determinare se si trattasse di un originale o di una montatura dal momento che i due autori hanno dichiarato di aver realizzato uno scatto unico. Jason Gleaves, il quale utilizza i software più sofisticati per analizzare foto relative agli Ufo, ha dichiarato che la foto non è modificata e che l’oggetto doveva essere presente al momento dello scatto. Tuttavia, senza altre prove fotografiche, non se ne riesce a comprendere la natura e quindi l’oggetto rimane non identificato.

Jason Gleaves è stato sollecitato in questo intervento dall’ufologo britannico Philip Mantle, il quale aveva inviato la foto agli americani del Ground Saucher Watch nel 1990. La risposta degli esperti, però, non riguardava o meno l’originalità della foto. Anche l’agenzia stampa russa TASS aveva realizzato un rapporto sulla fotografia, pubblicato anche dal New York Times, ma il mistero rimane ancora oggi. La fotografia sembra essere autentica ma non ci sono elementi per dire che si tratti con certezza di un Ufo.

Maria Mento