Una nuova nascita travolge la vita di Al Bano e Romina? La dolce indiscrezione

stanno per diventare nonni per la prima volta? L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Di Più, diretto da Sandro Mayer, e riguarda la figlia Cristel Carrisi, che proprio due anni fa ha celebrato il suo matrimonio con il miliardario Davor Luksic. Ci sarebbe una foto, pubblicata dal settimanale, in cui Cristel viene immortalata con delle rotondità sospette proprio a livello dell’addome.

La notizia è stata ripresa anche da Pomeriggio 5. I fans hanno chiesto conferma della notizia a Romina direttamente sui canali social, ma per il momento la cantante non ha rilasciato dichiarazioni su questo aspetto della sua vita privata. C’è da chiedersi se la Power, visto quanto accaduto nei giorni scorsi tra lei e Sandro Mayer, avrà intenzione di ribattere in maniera forte anche su questo servizio.

Romina Power e Sandro Mayer sono i protagonisti di una polemica che riguarda anche Taryn Power, la sorella di Romina. In un’intervista rilasciata da Taryn ai microfoni di Di Più la donna avrebbe rilasciato delle dichiarazioni non proprio lusinghiere su Al Bano (definito “poco uomo”) e su Loredana Lecciso.

Da qui l’attacco di Romina Power, che ha parlato di un tranello teso alla sorella dai giornalisti e ha invitato i suoi fans non leggere più certi giornalacci. Nel post si legge il nome del giornale accompagnato dell’emoticon che segnala le feci. La cantante è stata invitata a rimuovere il post, lesivo dell’immagine di Di Più, ma dal momento che ciò non è stato fatto il giornale ha presentato una diffida nei suoi confronti e ha pubblicato l’intervista integrale a Taryn Power.

Maria Mento