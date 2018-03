Sicilia, tanta paura nella notte. Sciame sismico spaventa la popolazione

per gli abitanti delle isole Eolie, che hanno dovuto fare i conti con un intenso sciame sismico che ha visto come epicentro proprio le isole siciliane. In particolare, ad essere interessata dai movimenti tellurici è stata l’area di Alicudi.

Sono state ben cinque le scosse di terremoto nettamente avvertite dalla popolazione, che ha vissuto una nottata all’insegna della paura e dell’agitazione. Gli eventi più forti sono stati due, e hanno avuto una magnitudo di 2.9: la prima è stata registrata all’1:15, mentre la seconda all’1:49, come riportato sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’epicentro degli scuotimenti sismici si trova in mare, ad una profondità di 27 e 26 chilometri.

Sono state almeno altre tre le scosse di terremoto che hanno provocato ansia e preoccupazione: una di magnitudo 2.4 che si è verificata alle 2:26, un’altra di magnitudo 2.6 alle 3:20 e infine una scossa di magnitudo 2.3 alle ore 4:20. L’epicentro è stato localizzato sempre in mare, rispettivamente a 10, 28 e 30 chilometri di profondità.

Al momento, non si hanno notizie di danni a persone o cose. Solo un grosso spavento per uno dei tanti sciami che interessano la regione Sicilia e le zone limitrofe, che come noto sono ad altissimo rischio sismico.