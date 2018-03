Ultime Notizie Marco Boni: la neve non frena le ricerche del ragazzo scomparso da due settimane

Continuano senza sosta le ricerche di, il liceale sedicenne scomparso due settimane fa a. Nemmeno la neve ed il gelo che si sono abbattuti sulla zona negli ultimi giorni hanno fermato le squadre ed i volontari che sono in azione. Si sono battute la zona del sentiero della Ponale e quella intorno al Belvedere, ma adesso il raggio d’azione si sta ampliando.

Fatto sta che Marco Boni sembra essere sparito nel nulla e gli inquirenti non hanno molte tracce utili da seguire. Dopo esser uscito da scuola ed aver telefonato alla madre per dirle che avrebbe fatto una passeggiata lungo i sentieri, si sono perse completamente le sue tracce. Anche diverse trasmissioni televisive si stanno occupando della vicenda, in primis Chi l’ha visto e Quarto Grado. Proprio a Quarto grado, questa sera si parlerà di Marco.

Nella giornata di ieri le imbarcazioni della Polizia di Stato hanno scandagliato le acque del lago di Garda, impiegando un robot sottomarino ed un battello sonar messo a disposizione da alcuni volontari. Sul luogo è stato portato anche il cane specializzato nella ricerca dei corpi. Più il tempo passa più le speranze di trovare Marco vivo si riducono e le Forze dell’Ordine non stanno lasciando niente d’intentato, battendo anche le piste che prevedano l’epilogo più tragico.

Come rivelato già ai microfoni di Chi l’ha visto dal vicequestore Salvatore Ascione, si seguono le piste o dell’incidente o dell’allontanamento volontario. È stata esclusa l’ipotesi del suicidio. Si sa che poco prima di sparire Marco Boni abbia affrontato il sentiero della Ponale e proprio qui sono in atto dei lavori in corso. Il ragazzo potrebbe essersi fatto male nella zona del cantiere. Purtroppo, però, non ci sono indizi che facciano prendere una svolta decisiva alle indagini.

Maria Mento