Cina, stop al vincolo per il mandato presidenziale? Donald Trump è d’accordo

. Potrebbe essere questa l’ultima manovra, molto discussa, del governo cinese, che sta pensando di rendere perpetuo il mandato del Presidente Xi Jinping. Il Partito vorrebbe togliere dalla Costituzione la presenza del vincolo del doppio mandato, in modo tale che Xi Jinping possa rimanere attivo anche dopo la scadenza del suo incarico (2023).

La proposta è stata presentata lo scorso 25 febbraio dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e per la giornata del 5 marzo si attende l’arrivo della decisione definitiva in proposito da parte dell’Assemblea Nazionale del Popolo. Se la modifica alla Costituzione dovesse essere approvata questo rappresenterebbe un allarmante precedente, soprattutto in termini di mantenimento della democrazia e dell’avvento di nuove dittature nel mondo.

In molti temono che Xi Jinping voglia diventare una sorta di secondo Putin o di secondo Kim Yong-un e, tra l’altro, in questi anni ha represso fortemente gli avversari facendo incarcerare molti dei suoi oppositori. Quel che è certo è che la mossa ha sicuramente una valenza internazionale e che lo stesso Xi Jinping aveva promesso che avrebbe riportato la Cina al posto che le competeva e cioè al centro della scena internazionale.

A favore di una presidenza trasformata in carica politica ricoperta a vita si è schierato il Presidente americano Donald Trump. Le dichiarazioni rilasciate da Trump nel corso di un incontro con i finanziatori repubblicani avvenuto in Florida non lasciano spazio ai dubbi. Il Presidente ha elogiato Xi Jinping e ha aggiunto anche che, un giorno, anche gli Usa potrebbero fare altrettanto: “Ora Xi e’ presidente a vita. E’ stato capace di farlo, e penso sia un grande. Forse un giorno anche noi ci daremo questa possibilità”.

(Foto d’archivio)

Maria Mento