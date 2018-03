Femen contro Berlusconi, una ragazza in topless contesta l’ex Premier

L’utilizzo del nuovoha provocato diversi ritardi e rallentamenti in tantissimi comuni. Tante le persone, perlopiù anziane, che non avevano ancora capito che, con le nuove disposizioni, sono i presidenti di seggio a riporre le schede nelle urne.

A Roma, addirittura, un seggio del quartiere Parioli è stato sospeso a causa di un errore con le schede elettorali tra Camera e Senato; 36 elettori saranno chiamati votare nuovamente. A Palermo, invece, lunghi ritardi a causa di un errore di ristampa delle schede. Problemi anche ad Alessandria e Mantova.

Caos un po’ in tutta Italia, anche a Milano, dove Berlusconi è stato contestato da una Femen che gli ha urlato: “Sei scaduto. Il tuo tempo è scaduto.” prima di essere portata via a forza dagli uomini della scorta. La ragazza è stata in seguito bloccata ed identificata dalla Polizia e sono in corso le indagini per introduzione e disordini nel seggio.

“E’ finito il mio tempo? Sì, in effetti la coda era finita” ha commentato così il Cavaliere che, al termine del voto, è stato accompagnato all’uscita da commenti molto distanti fra loro, “Condannato vergogna, sei scaduto” oppure “Berlusconi torna“.

Mario Barba