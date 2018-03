A seguito della notizia della morte del capitano della Fiorentina,, l’Instagram diè stato invaso da messaggi di condoglianze da parte di tutti i suoi fan.

“Non ho parole, un immenso abbraccio“, “Ti sono vicina Franci“, sono solo alcuni dei messaggi inviati alla ex gieffina sul suo canale social, tra foto che li ritraggono insieme in Nepal e altre in cui ritraggono il giovane calciatore in compagnia della loro figlia Vittoria.

L’immenso dolore di Francesca è stato condiviso da tantissime altre persone che, con un semplice commento magari, hanno voluto far sapere alla ragazza che le sono vicino, “Il mio primo pensiero sei stata tu“.

Mario Barba