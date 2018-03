Morte Davide Astori, rinviata tutta la ventisettesima giornata di Serie A – UFFICIALE

A soli 31 anni muore il capitano della Fiorentina Davide Astori.

E’ difficile trovare parole quando se ne va un ragazzo di 31 anni, ancor più se si tratta di uno sportivo nel pieno della propria carriera.

Non staremo qui a cercarne, rispettando il lutto dei compagni e dei famigliari (ricordiamo come Davide Astori lasci una compagna e una bambina di appena 2 anni).

Riportiamo invece la scelta di rinviare il match delle 12.30 in programma a Genova tra Genoa e Cagliari.

Tutta la Serie A, dinnanzi a questa tragedia, è possibile non scenda in campo in segno di lutto e di rispetto.

Attendiamo novità in tal senso, nella giornata che avrebbe dovuto vedere scendere in campo le due compagini milanesi per il derby.

AGGIORNAMENTO: Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Federcalcio, lo ha confermato: la ventisettesima giornata di Serie A non verrà disputata e verrà rinviata a data da destinarsi.