Marco Boni, lo studente di 16 anni scomparso: è appena arrivata la terribile notizia

E’ finita in tragedia la vicenda della scomparsa dida riva del Garda due settimane fa.

I robot della polizia di stato hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo nel fondale del Lago di Garda. Il ritrovamento è avvenuto circa 500 metri a Nord della Casa della Trota, che si trova a Riva del Garda zona Sperone. Purtroppo quindi il giovane è morto: le circostanze della morte non sono ancora chiarite, intanto si procede al recupero del corpo.

La vicenda del ragazzo scomparso, anche per la giovane età, aveva tenuto il Trentino col fiato sospeso. Per lui le ricerche di Polizia, Soccorso alpino, Vigili del fuoco non si sono mai interrotte nonostante il cattivo tempo delle ultime settimane. Purtroppo però è di pochi minuti fa la notizia della tragedia immensa.

Della scomparsa dello studente 16enne avevano parlato diverse trasmissioni televisive, come Quarto Grado e Chi l’Ha Visto.

Negli ultimi giorni c’erano stati diversi avvistamenti, ma nessuno davvero confermato. Marco Boni, questo per certo, era stato visto salire il tratto iniziale della Penale il 16 febbraio, attorno alle 15: era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza di una casa del luogo.

Da quel momento, buio totale, fino al tragico ritrovamento della mattina che pone fine alle speranza. Ora gli inquirenti sono al lavoro per cercare di capire cosa sia accaduto al povero studente.