Morte Astori, gli Ultras del Bari appendono uno striscione shock contro Masiello

Davvero un gesto di cattivo gusto quella che è arrivato dadurante la notte.

Vicino l’uscita 11 di Poggiofranco della tangenziale, è stato appeso uno striscione che recitava: “Perché Astori e non Masiello?“.

La storia tra la tifoseria del Bari e quella del difensore ha radici nel periodo in cui Andrea Masiello militava proprio nel Bari. Al tempo il giocatore era stato coinvolto nella frode sulla presunta combine della partita Palermo-Bari del 7 maggio 2011.

Un gesto da condannare in maniera assoluta che non vorremmo mai più rivedere, in special modo in contesti del genere.

Mario Barba