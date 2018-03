Oscar 2018, i primi Oscar alle categorie tecniche

Continua la diretta di NewNotizie agli Oscar 2018

Oscar 2018 alla Miglior Scenografia; “La forma dell’acqua”

Oscar 2018 al Miglior Sonoro; “Dunkirk” al secondo Oscar

Oscar 2018 al Miglior Montaggio Sonoro; “Dunkirk” Richard King e Alex Gibson

L’Oscar 2018 per il Miglior Montaggio Sonoro è stato assegnato a Richard King e Alex Gibson per il lavoro su “Dunkirk” di Christopher Nolan. Non è il primo trionfo agli Oscar per il sound designer Richard King; nel 2003 aveva già vinto con “Masters & Commanders”, bissando poi il successo cinque anni dopo con “The Dark Knight”. Terza conferma nel 2010, con “Inception”. Alla sua prima statuetta d’oro, invece, per Alex Gibson (che ricordiamo al montaggio sonoro già in “Transformers”, “Justice League” e “Mad Max; Fury Road”.

Le altre nomination erano andate a Julian Slater con “Baby Driver”, Matthew Wood e Ren Klyce per “Star Wars: Gli Ultimi Jedi”, Mark Mangini e Theo Green per “Blade Runner 2049” e Nathan Robitaille e Nelson Ferreira in “La forma dell’acqua”.

Oscar 2018 al Miglior Costume: “Il Filo Nascosto”

L’Oscar 2018 per il Miglior Costume originale è stato vinto da Mark Bridges per i costumi realizzati ne “Il Filo Nascosto”, con Daniel Day-Lewis e Lesley Manville. Bridges ha svolto un grande lavoro di ricerca per ricreare le atmosfere e lo stile del mondo della moda degli anni ’50. Visto l’argomento del film, era particolarmente importante che la scelta dei costumi riuscisse a caratterizzare con sobrietà i caratteri e le dinamiche dei personaggi. Le coraggiose scelte di Mark Bridges in tal senso gli sono valse il plauso degli Academy e l’ambitissima statuetta d’oro.

Le altre nomination erano andate a Jacqueline Durran per i costumi de “La Bella e La Bestia” e “The Darkest Hour”, Luis Sequiera in “La forma dell’acqua” e Consolata Boyle in “Victoria & Abdul”.

Oscar 2018 al Miglior Trucco; “L’ora più buia”

L’Oscar 2018 al Miglior Trucco e Costumi è stato assegnato a Kazuhiro Tsuji, David Malinowski and Lucy Sibbick per il lavoro su “L’ora più buia”. Era stato Gary Oldman, protagonista del film, a volere fortemente Kazuhiro Tsuji per il trucco del film, nonostante quest’ultimo fosse da tempo ritirato dalle scene. Una richiesta che si è dimostrata vincente, suscitando il consenso unanime degli Academy’s.

Le altre nominations in gara erano rispettivamper Arjen Tuiten in “Wonder” e Daniel Phillips e Lou Sheppard in “Victoria & Abdul”.

Cristina Pezzica