Oscar 2018, inizia la diretta degli Academy Awards

Stanno sfilando proprio in queste ore sul Red Carpet degli Academy Awards i divi, le dive, i registi e i tecnici del mondo dello spettacolo in attesa di conoscere il verdetto che consacrerà i vincitori della Notte degli Oscar 2018. Un’edizione che è stata al centro dell’interesse mediatico già da mesi, e che ha dato fra l’altro origine allo scandalo Miramax e alla campagna #MeToo. Chiacchieratissimi e attesi dagli appassionati di cinema e da tutto quanto il jetset del mondo cinematografico internazionale, gli Oscar 2018 potrebbero rivelare grandi sorprese, al di là delle previsioni che danno il nuovo film di Guillermo Dal Toro, “La forma dell’acqua”, come il grande favorito di quest’anno.

Oscar 2018, inizia la diretta

Oscar 2018 al Miglior Cortometraggio d’Animazione; “Dear Basketball”

Oscar 2018 alla Miglior Attrice Non Protagonista; Allison Janney in “Tonya”

Oscar 2018 alla Miglior Film Straniero; trionfa il Cile con “Una donna fantastica”

Momento musicale con “Remember me” da “Coco” della Pixar

Oscar 2018 alla Miglior Scenografia; “La forma dell’acqua”

Oscar 2018 al Miglior Sonoro; “Dunkirk” al secondo Oscar

Oscar 2018 al Miglior Montaggio Sonoro; “Dunkirk”

“My River”, la canzone in gara di Mary J Blige incanta gli Academy

Oscar 2018 al Miglior Documentario; “Icarus”

Oscar 2018 al Miglior Costume: “Il Filo Nascosto”

Oscar 2018 al Trucco; “L’ora più buia”

Oscar 2018 al Miglior Attore Non Protagonista; Sam Rockwell in “Tre Manifesti a Ebbing, Missouri”

Il primo vincitore agli Oscar 2018 è Sam Rockwell per il ruolo interpretato in “Tre Manifesti a Ebbing, Missouri”; nel cast anche Richard Jenkins, candidato a sua volta agli Academy. Quarantanovenne, tornato sulla cresta dell’onda dopo un periodo sabbatico, Rockwell in “Tre Manifesti” interpreta il personaggio di Jason Dixon, un agente di polizia pigro, violento, dalle inclinazioni fortemente razziste e che si sente autorizzato ad abusare del suo ruolo e del distintivo che indossa. Nel corso del film la sua coscienza verrà tuttavia messa alla prova, gettando luce anche su aspetti del suo carattere che gli permetteranno di rivalersi.

Tra gli altri candidati anche William Defoe in “Un sogno chiamato Florida”, Richard Jenkins in “La forma dell’acqua” e Christopher Plummer in “Tutti i soldi del mondo”.

Ultimi minuti di Red Carpet, sta per iniziare il gala degli Oscar 2018

Fra due minuti Jimmy Kimmel aprirà con il suo monologo la serata di gala inaugurale degli Oscar 2018.

Opening in stile retro, in bianco e nero e dal sapore nostalgico per la novantesima edizione degli Academy Awards. Poi le riprese si allargano, le immagini diventano a colori, l’audio abbraccia il Dolby e sul palco arriva Jimmy Kimmel. “E’ una notte positiva, una notte di grandi cambiamenti”, ha annunciato il presentatore, nel corso di un monologo scherzoso e brillante, ma che non ha mancato di sottolineare l’importanza del momento attuale, soprattutto alla luce dello scandalo Weinstein. “Quest’anno abbiamo molte cose da celebrare. […] Sono i novant’anni di Oscar, noi stiamo scrivendo la Storia.”

E intanto le star sfilano sul Red Carpet

Si stanno avvicendando le ultime star sul Red Carpet, davanti ai flash dei fotografi e i microfoni dei giornalisti. Opinioni a caldo, scatti audaci, costumi spettacolari, mentre fioccano i tweet e i post su Instagram da parte dei protagonisti e degli spettatori. Manca poco più di mezz’ora e il Red Carpet continua a sfolgorare con le grandi stelle di Hollywood.

Dalle 2 di notte in Italia la diretta agli Oscar

La cerimonia di assegnazione dei premi Oscar 2018 avrà inizio alle 17 nel fuso orario degli Stati Uniti, ovvero intorno alle 2 di notte ora italiana. Come da programma, saranno assegnati sia gli Oscar ai film che agli interpreti e ai tecnici (sceneggiatori, registi e troupe). Mattatore della serata – insieme al Superbowl, uno degli eventi più seguiti negli USA – sarà Jimmy Kimmel, che aveva già presentato anche la scorsa edizione degli Academy Awards nel 2017.

NewNotizie seguirà la manifestazione con una diretta live, nel corso del quale saranno riportati non solo i nomi dei vincitori per ciascuna categoria, ma anche le trame dei film in gara, le smentite e le conferme di quelle che erano le previsioni di questi giorni, le carriere degli attori con highlights e ruoli più significativi, e una carrellata di curiosità e aneddoti storici sugli Oscar.

Anche in Italia potremo seguire in televisione il gran gala nel corso del quale saranno assegnate le ambite statuette d’oro degli Oscar; l’appuntamento è alle 2 su Sky Cinema Oscar oppure in chiaro su TV8. La cerimonia sarà trasmessa anche in replica nella giornata di Lunedì 5 Marzo, a partire dalle 10.20, su Sky Cinema Oscar HD.

