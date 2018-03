Matteo Salvini: “Tocca a noi fare il Governo, il centro destra ha vinto” 

Si sono ormai delineati idelleper il Parlamento del 2018. Ildei voti. Ma lae la vittoria che sorprende è quella di Salvini, che ha portato a casa un 17,62% alla Camera ed il 17,82% al Senato, superando nettamente Forza Italia.Ora rimane la questione: chi formerà il Governo? È possibile una grande coalizione Lega M5S?

Salvini, leader della Lega, sembra avere le idee molto chiare. “Il governo tocca a noi di centrodestra” ha sostenuto Salvini. “All’interno del centrodestra sono tutti contenti, c’è una coalizione che ha vinto e che può governare. Non commento la débacle altrui, l’arroganza di Renzi è stata punita” ha continuato il leader della Lega.

L’idea di Salvini è sostenuta anche da Brunetta di Forza Italia: “Assolutamente sì. Noi non cambiamo parere. Chi avrà più seggi all’interno del centrodestra avrà legittimamente la possibilità di andare a Palazzo Chigi. Se sarà Salvini, viva Salvini”.

“Mi sembra chiaro che il baricentro del Parlamento, in termini di seggi ottenuti, sia il centrodestra e non il M5s. È il centrodestra a aver vinto, con le sue quattro componenti, anche se non ha i numeri sufficienti per governare “ ha commentato ancora Brunetta. Spente quindi le voci circa i rapporti velenosi all’interno del centro destra: ora che la coalizione ha avuto la maggioranza dei voti, le divergenze sembrano appianate, ma la maggioranza è ancora un po’ distante da tutti, M5S e centro destra. Le consultazioni delle prossime settimane saranno quindi fondamentali.

R.M.