I programmi TV di stasera 6 Marzo 2018 – Montalbano, reality e film per tutti

Quello di stasera, Martedì 6 Marzo 2018, è un palinsesto dedicato all’intrattenimento con le repliche della fortunata serie del Commissario Montalbano, l’Isola dei Famosi e tantissimi film. Non mancano l’attualità (che quasi certamente verterà sui risultati delle elezioni) e lo sport.

Stasera “Un covo di vipere” con il Commissario Montalbano

Su Rai Uno alle 21:25 va in onda la replica del film “Un covo di vipere”, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri con protagonista il Commissario Montalbano, intepretato da un sempre bravo Luca Zingaretti. A Vigata viene ritrovato morto l’imprenditore Carlo Barletta, un uomo dal carattere di ferro che era riuscito a farsi molto più di un nemico nel corso della sua vita. Indagando sulle circostanze dell’omicidio, Salvo scopre che Barletta esercitava segretamente l’attività di strozzinaggio ed estorsione. Le sue vittime preferite erano giovani donne in difficoltà, di cui spesso l’uomo arrivava anche ad approfittarsi richiedendo favori sessuali. L’imprenditore è stato ucciso per vendetta o per motivi di denaro? Montalbano si tuffa nelle indagini, aiutato come sempre dal suo fido Mimì Augello (Carlo Bocci), Fazio (Peppino Mazzotta) e dall’impacciato Catarella (Angelo Russo), trovandosi al centro di un intrigo familiare dove tutti sono sospettabili e la realtà potrebbe essere ancora più grottesca e inquietante del previsto.

Attualità in onda stasera

Spazio anche all’attualità; si parte su Rai Tre alle 21.15 con #cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer che analizza i temi più discussi della scena politica e sociale italiana. La settimana scorsa era stata Giorgia Meloni (leader di Fratelli d’Italia) a intervenire in studio, mentre stasera, neanche a dirlo, la discussione verterà sui controversi risultati delle elezioni e sul grande interrogativo che in queste ore è sulla bocca di tutti; chi sarà a governare l’Italia?

Su La7 alle 21:10 tocca invece a Di Martedì, il format di approfondimento sui temi dell’attualità condotto da Giorgio Floris. Anche in questo caso riflettori puntati sulle elezioni che hanno delineato un’Italia allo sbando, divisa in tre parti e senza una maggioranza che consenta di governare in maniera stabile. Nel corso della trasmissione Floris ascolterà le opinioni degli ospiti in studio, ci saranno sondaggi e interviste e si cercherà di capire quale destino attende il Paese e qual è il nuovo assetto della scena politica italiana.

Stasera in TV reality e giochi

Su Mediaset Extra continua l’epopea de l’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi. Come sempre sarà Stefano Di Martino ad aggiornare gli spettatori sulle vicissitudini dei naufraghi, che nel frattempo sono giunti al quarantaquattresimo giorno di permanenza. Il reality, uno dei più seguiti di casa Mediaset dopo il “cugino” Grande Fratello, nella puntata di ieri ha visto Simone, Rosa e Alessia in eliminazione; spetterà al pubblico da casa decretare le sorti del gioco.

Su Rai Due alle 21:20 il mattatore della serata è invece Amadeus con il suo show “Stasera tutto è possibile”, basato sul popolarissimo format “Anything goes”. A essere messi alla prova e contendersi il titolo di campione della serata saranno i VIP di turno, coinvolti in una serie di giochi, sfide e numeri di abilità, scenette comiche e sketch. L’obiettivo? Far divertire il pubblico in studio… e quello da casa.

Tutti i film in onda stasera

Serata da non perdere anche per gli appassionati di cinema e film. Su Rai 4 alle 21:11 va in onda “Pompei” di Paul W. S. Anderson, kolossal (perlomeno nelle intenzioni della produzione) dedicato alla terribile eruzione vulcanica del Vesuvio che nel 79 avanti Cristo costò la vita a innumerevoli persone e distrusse le città di Pompei ed Ercolano. Nel film, con Kit Harington ed Emily Browning, il giovane Milo è l’unico sopravvissuto al massacro della tribù celtica in cui era nato. Venduto come schiavo, diventa un gladiatore molto richiesto con il soprannome de “il Celta”. Verrà quindi portato a Pompei, dove per una fortunata circostanza del caso incontra la giovane patrizia Cassia (la Browning), di cui si innamora. Ma la differenza di rango fra i due è abissale e, come se non bastasse, il momento storico si sta avvicinando pericolosamente alla grande eruzione del Vesuvio, che distruggerà per sempre il mondo in cui Cassia e Milo vivono.

Su Canale 5 alle 21:11 è invece il turno di “American Sniper” di Clint Eastwood; film semi autobiografico, candidato sei volte agli Oscar, che ripercorre la drammatica esistenza del Navy Seal Chris Kyle, autore dell’omonimo memoir ed asceso tristemente alla cronaca per essere stato ucciso da un veterano dei Marine mentalmente disturbato. Dai traumi infantili alla decisione di intraprendere l’arduo addestramento per diventare un Navy Seal, Kyle (interpretato da Bradley Cooper) sembra vivere in un costante flashforward fino al suo matrimonio con Taya (Sienna Miller) e la nascita del loro bambino. In seguito al disastro dell’11 Settembre l’uomo viene tuttavia mandato a combattere in Iraq; la prima di molte separazioni che metteranno a dura prova l’unità della sua nuova famiglia.

Italia 1 propone invece stasera “Harry Potter e i doni della morte parte 1”, il penultimo capitolo delle avventure del maghetto creato da J K Rowling. Il Mondo Magico è entrato in guerra, con il perfido Voldemort (Ralph Fiennes) e i suoi Mangiamorte che conquistano ogni giorno maggior potere. Harry (Daniel Radcliffe), ormai diciassettenne, sa di non poter tornare a frequentare la scuola di Hogwarts per il suo settimo e ultimo anno; il suo compito, affidatogli dal preside Albus Silente (sir Michael Gambon) prima di morire, è quello di rintracciare gli Horcrux, i frammenti dell’animo di Voldemort che gli permeteranno di uccidere il terribile Mago Oscuro e mettere fine alla guerra. Al suo fianco, come sempre, gli amici Ron (Rupert Grint) ed Hermione (Emma Watson). Ma i Mangiamorte, capeggiati dalla fanatica Bellatrix Lestrange (un’impeccabile Helena Bonham-Carter) si sono infiltrati al Ministero e sono sulle tracce di Harry… Diretto da David Yates, il film è la prima parte del celebre epilogo della saga potteriana.

Rete 4 punta ai sentimenti e trasmette “Le parole che non ti ho detto”, di Luis Mandoki, tratto dal romanzo omonimo di Nicholas Spark. Theresa (Robin Wright) è una donna divorziata, con un figlio piccolo, che lavora come ricercatrice per il “Chicago Tribune” e dopo la separazione dal marito è convinta di aver detto addio per sempre all’amore. Quando il suo giornale inizia a indagare sul caso di una misteriosa lettera trovata in una bottiglia, Theresa si getta nel lavoro e risale così alla cittadina di Cape Cod e alla persona di Garret Blake (Kevin Costner), un fabbricante di barche rimasto vedovo e consumato dal dolore e dalla solitudine. Quella che era cominciata come un’inchiesta di lavoro si trasforma presto per Theresa in qualcosa di più, ma sia lei he Garret sono tormentati da tanti, troppi fantasmi del loro passato…

E stasera appuntamento con lo sport

Giochi, film attualità ma anche sport fra i programmi in onda stasera in TV; su 7Gold, RSI2, Rai Sport e SportItalia l’appuntamento è con la Champions League, di calcio (con il match UEFA Paris Saint-Germain/Real Madrid in chiaro su RSI2 e 7G) e di basket (con gli ottavi di finale trasmessi su Rai Sport e Rai Sport HD).

Cristina Pezzica