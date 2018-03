Al Bano, rivelazioni shock: “Sposarmi con Loredana? Ho già dato…”

Nelle ultime settimane ha tenuto banco sui social e sui siti di gossiptra Loredana Lecciso, Romina Power e Al Bano Carrisi. Come noto, la salentina avrebbe deciso di troncare la relazione con il cantante di Cellino San Marco lo scorso mese di dicembre, dopo aver notato alcune foto pubblicate dalla sua ex moglie sui social: le immagini mostravanofelici e sorridenti, circondati da un cuore, con una didascalia riportante la scritta “Ti Amo”.

Ne è scaturita una polemica molto intensa, sfociata addirittura nella decisione di Loredana di querelare Romina, dopo che quest’ultima ha pubblicato un commento della Lecciso che rivelava la gravidanza di Crystel Carrisi.

Al Bano, dal canto suo, ha tentato di mantenersi sempre a debita distanza da questo polverone mediatico, fuggendo addirittura in Australia. Intervistato dal settimanale “Chi”, il cantante pugliese ha fatto alcune importanti rivelazioni sulla sua vita sentimentale. “La verità su Loredana? Tutti sanno che mi ha dato la gioia di due figli che, grazie a Dio, sono straordinari – afferma Al Bano – Come faccio a non esserle grato? Lo ripeto: grazie, Loredana. Ma basta, basta con le carte, so a cosa servono, posso farne a meno. Un grande amore sfocia nel matrimonio, ma quando, come me, lo hai già provato ed è finita com’è finita…”.

Inoltre, una chiosa sul suo rapporto con l’ex moglie. “Al Bano clamoroso: “Quello con Romina è stato un grande amore, però la parte finale non è stata piacevole né per me né, immagino, per lei”.