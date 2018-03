. Ebbene si, è andata proprio cosi. E non gli ha risparmiato nulla: il segretario ed e Premier ormai ha perso di appeal.

Nella puntata post elezioni di Pomeriggio 5, si è parlato a lungo della debacle elettorale dell’ex sindaco di Firenze. In studio c’erano il braccio destro di Travaglio, Peter Gomez e Paolo Liguri. Tutti e due dicono che per Renzi non c’è più futuro. Insomma, lìex Premier è passato dalle ospitate da Barbara D’Urso al processo senza appello. Il tutto in un pomeriggio da incubo