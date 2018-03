Sallusti a ‘Porta a Porta’: due scandalosi dettagli non sono sfuggiti agli internauti

I risultati della tornata elettorale hanno tenuto banco in questi giorni poiché hanno sancito la sconfitta del, la crescita nei consensi pere la seconda elezione politica consecutiva in cui nessun partito ha i numeri per governare autonomamente. Nel corso della maratona domenicale dedicata aglidella Rai, però, ad attirare l’attenzione degli internauti non sono stati tanto i risultati politici ma due particolari che facevano da sfondo allo studio di, direttore de ‘‘, che era stato chiamato daper fare da opinionista.

Appese alla parete c’erano infatti due immagini quantomeno discutibili: sulla destra c’era un fotomontaggio di Adolf Hitler che fa un saluto romano nel tentativo di prendere un fresbee che arriva nella sua direzione; sulla sinistra, invece, c’era un secondo fotomontaggio raffigurante Andrea Bocelli che nel tentativo di farsi un selfie si prende solo mezza faccia. La polemica sul cattivo gusto delle due immagini si è propagata rapidamente sui social con il pubblico diviso tra chi ha apprezzato lo humor nero del direttore de ‘Il Giornale’ e chi invece ha fatto notare che una figura del suo calibro avrebbe dovuto evitare di lasciare in bella vista simili immagini.