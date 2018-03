Nella trasmissione Uomini e Donne di

Nicolò, amato tronista, ha deciso di far tornare Marta tra le corteggiatrici: “Marta mi ha messo ulteriori dubbi e onestamente ho voluto che tornasse in puntata perché io ancora penso a lei”, ha detto Nicolò.

Virginia Stablum, l’altra corteggiatrice era molto infuriata e ha replicato in questi termini: : “Penso di meritare di più perché se tu vuoi una persona come Marta, non so se io voglio una persona come te”. Come al solito. nella trasmissione di Maria, il caos regna sovrano.