Va all’ospedale con dolori lancinanti allo stomaco: la scoperta è incredibile

Un adolescente ha dato alla luce un bambino dopo aver creduto che i suoi dolori allo stomaco fossero crampi che si ripetevano periodicamente., ora ventunenne di Newcastle, non aveva idea di essere incinta, poiché aveva periodi regolari e riusciva ad indossare ancora gli stessi vestiti. Ha raccontato di essere stata svegliata di notte dae di essersi precipitata in ospedale.

Lì, i medici le hanno detto che era in travaglio: Charlotte ha dato alla luce Molly un paio d’ore dopo. Charlotte, che per lavoro fa l’infermiera, ha detto ai media inglesi: “Il mio stomaco era completamente piatto e avevo periodi regolari. Non credevo di essere realmente incinta fino alla nascita del bimbo”.

Quella notte all’ospedale Specialist Emergency Care di Northumbria, nell’Inghilterra del nord, Charlotte è stata ricoverata in un reparto dove le infermiere l’hanno esaminata. Mentre Charlotte urlava di dolore, un dottore le ha detto che c’era bisogno del consulto di un’ostetrica. Charlotte era incredula e non aveva idea di essere incinta. L’ecografia allo stomaco di Charlotte ha tolto ogni dubbio: la giovane sarebbe diventata madre. “Mi hanno detto che ero incinta di nove mesi e che ero in travaglio”. Sia la neo mamma che la bimba, di nome Molly, godono di buona salute.