Vittorio Feltri, la profezia su Di Maio e Salvini: “Vi dico come andrà a finire”

“Di Maio ha vinto, Salvini ha vinto ma nessuno dei due governerà”. Parla in questi termini Vittorio Feltri, su Twitter.. “Eppure tutti avevano voglia di votare – conclude il direttore di Libero – Insensatezza generale”.

Intanto oggi Di Maio ha parlato dal palco di Pomigliano D’Arco: “In questi giorni tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra,noi non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza perché è questo che ci ha fatto arrivare dove siamo”. “Non siamo una forza territoriale, siamo inevitabilmente proiettati al governo di questo Paese, non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi”, lancia cosi il guanto di sfida a Salvini.

“Io sentivo il bisogno di venirvi ad abbracciare subito perché qui si è fatta la storia – ha aggiunto -. Vi posso assicurare che essere qui, vedervi ringraziare e regalare anche un sorriso a chi non ce l’ha fatto, c’era chi ci insultava, e noi gli abbiamo regalato un sorriso che sfonda il 60%. Non serbiamo rancore, non è una partita di calcio”.

“Ci sono da eleggere i presidenti delle Camere, noi siamo pronti al dialogo con tutti ma dovete venire a parlare con noi perché sennò è difficile fare qualcosa in questa legislatura”, ha chiosato Di Maio.