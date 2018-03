Auto investe e uccide la figlia di 4 anni: tragedia per una stella dello spettacolo

E’ una terribile tragedia quella accaduta qualche ora fa a New York. Un incidente che ha cambiato per sempre la vita di, attrice e mezzosoprano statunitense, nota soprattutto per la sua partecipazione a diversi importanti musical.

La donna, che ha 34 anni, stava attraversando la strada nei pressi di un incrocio insieme alla figlia Abigail, 4 anni. La piccola si trovava nel suo passeggino. Ad un certo punto è sopraggiunta un’auto – in precedenza passata con il rosso – che ha travolto l’attrice e la sua bambina. Per la piccola Abigail non c’è stato nulla da fare: troppo forte l’impatto con la vettura. Ruthie Ann Miles è stata invece ricoverata in ospedale: le sue condizioni non sembrano essere gravi, così come quelle del bimbo che porta in grembo.

La 34enne, molto conosciuta negli USA, si trovava insieme ad un’amica e a suo figlio, Joshua, di 12 mesi. Anche il piccolo è deceduto in seguito al violento impatto con l’auto, che è risultata guidata da una donna di 44 anni con problemi di salute. Stando a quanto rivelato dai media locali, infatti, la conducente soffre di sclerosi multipla, e con tutta probabilità è stata colta da un collasso che le ha fatto perdere il controllo del mezzo.

La polizia ha confermato la dinamica dell’incidente. Ruthie Ann Miles, molto nota per l’interpretazione di Lady Thiang nel revival di Broadway di “The King and I”, è sposata con Jonathan Blumenstein e Abigail era la loro figlioletta.