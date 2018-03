Tremendo schianto in tangenziale: il bilancio è tremendo

Il bilancio è tragico: Un morto e due feriti. Un terribile schianto è avvenuto intorno alle 3 di questa notte sulla Tangenziale Ovest di Milano, all’altezza dell’area di servizio Assago Ovest verso Bologna

24 anni e di origini marocchine. E’lui la vittima, e residente nel Milanese, che si trovava sulla sua vettura assieme ad una coppia di amici: il ragazzo, giovanissimo, è deceduto poco dopo il ricovero al nosocomio San Carlo di Milano, mentre l’uomo che viaggiava insieme è stato trasportato in codice giallo ma in gravi condizioni al Niguarda e la ragazza in codice giallo al Policlinico. I tre stavano viaggiando senza cintura. La polizia stradale ha chiuso la tangenziale per ore