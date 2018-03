Moltissime persone sono state prese a coltellate in strada a Vienna, in Austria, da un individuo che poi è riuscito a scappare. La notizia è stata riportata dalla stampa locale. I media, hanno spiegato che almeno due donne e un uomo sono stati ricoverati in gravissime condizioni. E’ successo nella zona di Nestroyplatz, vicino al celebre stadio di Prater.

Alcune testimonianze, avrebbero raccontato che gli attacchi sarebbero stati due, poco tempo l’uno dall’altro .

All’esterno di un ristorante orientale il primo attacco nei pressi dell’ingresso della metropolitana di Nestroyplatz. In quel luogo, sarebbero state ferite tre persone della stessa famiglia. Il malvivente sarebbe poi fuggito verso Praterstern, dove avrebbe colpito un’altra persona. In tutta la zona al momento è in corso una caccia all’uomo.