Ciro, il salumiere napoletano che cucina di notte per portare pasti caldi ai senza tetto

Lui si chiama, è une vive a Napoli dove ha un negozio. Ma è anche una persona speciale, una persona che si alza di notte per cucinare pasti caldi e per portarli alle persone che non hanno una casa dove stare, e che nelle gelide notti di Napoli cercano un riparo, dimenticati da tutti.

Ciro Rossi cucina di notte pasta e patate calde, pane da portare alle persone che non hanno una casa, e quindi prende la sua auto e con l’aiuto di alcuni collaboratori raggiunge le zone di Napoli dove dormono i clochard, al freddo, per portare loro un pasto caldo ed un po’ d’attenzione. Il gesto, documentato in un video, ha fatto il giro del web ed ha commosso moltissime persone, superando in poche ore le 300mila visualizzazioni e portando a tantissime condivisioni. Un gesto di gentilezza e di attenzione che non è certo passato inosservato fra le persone che hanno potuto apprezzare questa solidarietà.

Tantissimi i commenti di sostegno all’iniziativa: “Hey allora esistono ancora gli eroi!!!! Grandiiiii,!!!!!! Siete semplicemente stupendi…… Un esempio per i ragazzi!!!!” scrive Elvira. “Sei un grande … è venuto fuori il grande cuore dei napoletani” scrive Fausto.

“Solo il cuore di un buon napoletano poteva essere grandioso complimenti Ciro che il signore ti benedica oggi domani e sempre” scrive Susy.

R.M.