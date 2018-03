Gran Bretagna, ennesima coppia beccata a compiere atti osceni in luogo pubblico

. Non si fermano i casi di atti osceni in luogo pubblico e sempre più spesso le coppiette preferiscono provare il brivido dato dall’eventualità di poter essere sorprese in atteggiamenti intimi. Addirittura, molte coppie decidono di uscire direttamente allo scoperto e non si nascondono nemmeno più, dando spettacolo in strada e davanti ai negozi. L’ultimo caso segnalato si è verificato proprio a Londra.

Una giovane coppia non è evidentemente riuscita a trattenere il desiderio e ha iniziato a dare spettacolo davanti ad un negozio di fish and chips. L’atto sessuale è durato parecchi minuti, quanto basta affinchè non solo i passanti potessero rendersi conto di quando stava accadendo (cosa, tra l’altro, abbastanza palese viste le movenze dei due ed i pantaloni slacciati di lui) ma potessero anche girare un video della durata di circa un minuto.

Nel video si vedono diverse fasi dell’accoppiamento dei due, che si scambiano anche dei baci passionali, e non si curano per nulla di ciò che accade intorno a loro. Addirittura, la performance si chiude con una prestazione orale di lei nei confronti di lui. Il tutto condito dall’ilarità dei passanti che si fanno immortalare nel video mentre salutano, fanno facce divertenti col pollice in su. È arrivata anche un’orchestra di strada che ha iniziato a suonare cercando di adattare il ritmo della propria musica a quello degli atti sessuali che si stavano verificando sotto i loro occhi.

Maria Mento