Roma, una ladra seriale si aggira per le strade delle capitale. Ammalia le vittime col suo fascino

. Da qualche tempo una ladra seriale ha iniziato ad aggirarsi per le strade della capitale. L’identikit della donna è ormai abbastanza definito: si tratta di una donna che parla con accento sudamericano, ha i capelli lunghi, un fisico minuto, è molto avvenente ed è molto giovane (forse supera di poco i 20 anni). Attira nella sua trappola uomini, mentre camminano per la strada o sono alla guida del loro mezzo, e per agganciarli fa leva sulla sua bellezza fisica.

La donna ha colpito proprio ieri nella zona di Monteverde e di Via dei Quattro Venti. Un uomo è stato avvicinato dalla ladra e gli è stato portato via il suo orologio da polso: la professionista del crimine sarebbe specializzata in furti di orologi di valore. La vittima, un uomo di circa sessant’anni, è stato fermato con la banale scusa di una richiesta di indicazioni stradali. La donna ha poi cambiato discorso, distraendolo mentre gli portava via l’orologio. Una volta compiuto il misfatto si allontana velocemente e sfrutta la folla di gente per rendersi non rintracciabile. Soltanto una volta tornato a casa l’uomo derubato si è accorto del raggiro e ha poi sporto denuncia presso i Carabinieri.

La giovane donna, che sembra avere una certa destrezza dal momento che nessuna vittima si rende subito conto dei furti, è attiva in quella zona già da qualche mese. A novembre aveva messo a segno un altro furto proprio in un quartiere vicino a Monteverde. Adesso gli inquirenti pensano di creare un identikit, sommando tutte le testimonianze di denuncia compatibili con il suo profilo, e di utilizzarlo nel corso delle indagini.

(Foto d’archivio)

Maria Mento