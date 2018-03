Terribile tragedia dell’ora di pranzo, all’ingresso Sud di Domodossola, vicino al distributore di benzina,sulla via che porta Villadossola. Nello schianto è morto Domenico Virduci, 53 anni, da tutti conosciuto in città come Mimmo. Sono molto conosciuti nella cittadina, anche perchè la sorella gestisce il negozio “Giallo Verde”

Secondo una prima ricostruzione della tragedia, il motociclista viaggiava verso Villadossola, quando davanti a lui ha trovato un furgone. La polizia stradale sta cercando di capire con i consueti rilievi come mai la moto e una Audi che sopraggiungeva in direzione opposta si sono scontrate. Per il Virduci non c’è stato nulla da fare. Sul posto i soccorsi sono arrivati immediatamente insieme ai Vigili del Fuoco.