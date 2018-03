Dopo Pokemon Go, in arrivo Jurassic World Alive: tornerà la mania per la realtà aumentata?

Dopo Pokemon Go, in arrivo Jurassic World Alive: tornerà la mania per...

Pokemon Go è stato un successo, in milioni in tutto il mondo hanno trascorso intere giornate nella realtà aumentata del gioco, smartphone alla mano, per individuare i vari personaggi tra le strade della loro città. Ad oggi è tutto pronto per il lancio di un videogame similare ispirato alla serie Jurassic World. Si chiamerà ‘Jurassic World Alive’ e vi stanno lavorando in collaborazione, Universal e Ludìa, il game developer per dispositivi mobili. Anche se ad oggi nulla è stato comunicato in merito alla data di presentazione ufficiale, secondo indiscrezioni il gioco per smartphone dalla realtà aumentata con i dinosauri potrebbe fare la sua comparsa prima della premiere di “Jurassic World: Fallen Kingdom”, la cui proiezione in Canada e Stati Uniti è prevista per il prossimo 22 giugno.

Scopo del gioco sarà muoversi per le strade, attraverso la realtà aumentata, ‘vedendo’ i dinosauri ed interagendo con essi, proprio come se fossero presenti fisicamente. Stando a quanto trapelato al momento, sarà possibile avere a che fare con molte tipologie diverse di dinosauri in ogni parte del mondo. Ma non sarà il solo videogame che sfrutta la realtà aumentata in uscita: sembra che nei prossimi mesi siano previsti titoli basati su altre pellicole o serie televisive cult quali Harry Potter, Ghostbusters e The Walking Dead.

Daniele Orlandi