Scandalo hot sull’Isola: scatta la passione tra due concorrenti impegnati

Conclusosi l’ormai arci noto “Canna-gate” , il reality‘ torna a suscitare l’interesse dei telespettatori per temi più consueti: le love story tra i concorrenti. Ad indirizzare l’attenzione dei curiosi fan del programma è stato il settimanale ‘‘ con un articolo nel quale si vocifera di una presunta relazione tra due concorrenti sentimentalmente legati al di fuori del reality. Sul settimanale di gossip diretto da, infatti, si legge: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…”.

L’indiscrezione è stata rilanciata su tutti i programmi di gossip nostrani e tra gli italiani è partita la caccia ai concorrenti fedifraghi. Ulteriori indizi sull’identità dei due amanti sono stati forniti dallo stesso Signorini nel corso dell’ultima puntata della trasmissione web ‘Casa Signorini‘, durante la quale il padrone di casa ha specificato di conoscere l’identità dei protagonisti ed ha poi detto che si tratta di una donna mora e di un uomo scuro. Sulla donna mora, escludendo quelle single, la scelta ricade su Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Cecilia Capriotti, mentre sull’uomo l’indizio è molto più concreto data l’assenza di opzioni di scelta, avete capito di chi si tratta?