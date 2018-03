Marijuana sull’Isola dei Famosi? Parla Giulia Calcaterra e rilascia rivelazioni scottanti

Il putiferio, ormai noto con l’espressione di, che è stato sollevato dasu una presunta presenza diall’Isola dei Famosi che vedrebbe come assoluto protagonista Francesco Monte (che chiaramente non ha mai confermato di averne fatto uso), non sarebbe in realtà una novità riguardante l’Isola dei Famosi.

Se è vero che la bomba è stata sganciata soltanto in quest’ultima edizione del reality e sta tenendo banco ormai da qualche mese nei palinsesti di molti programmi televisivi, si sarebbe in verità già fatto uso e consumo di marijuana sull’Isola dei Famosi. A fare la rivelazione shock è stata Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la Notizia ed ex naufraga sbarcata in Honduras nell’edizione del 2017.

L’ex velina è stata intervistata per telefono proprio da Striscia la Notizia e le sue rivelazioni sono state mandate in onda nella puntata dell’8 marzo appena trascorso. I naufraghi, nella passata edizione, avrebbero consumato marijuana in albergo prima di essere fisicamente trasportati sull’isola. Dei suoi compagni di avventura ne avrebbero fatto uso tre o quattro persone.

Giulia Calcaterra si è scagliata inoltre contro Magnolia, la società che realizza l’Isola dei Famosi, parlando chiaramente di una manipolazione del programma che verrebbe- di fatto- pilotato dagli stessi autori. Per quale motivo? Naturalmente per far alzare i livelli dello share. Gli autori avrebbero non solo favorito la vittoria di Raz Degan ma avrebbero anche spinto affinchè nascesse una liaison sentimentale tra lei e Simone Susinna, proprio per tenere incollati gli spettatori allo schermo il più possibile.

Maria Mento