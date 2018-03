“Tossicodipendente e ubriaca, si calava i pantaloni davanti ai ragazzi”: l’ex marito accusa la Spice Girls

Un incredibile retroscena mai rivelato che riguarda una componente delle Spice Girls. E’ stato l’ex marito a portarlo alla luce, parlando della star della girl band britannica che ha spopolato negli anni ’90 e che ha recentemente annunciato una possibile reunion, come di una ‘tossicodipendente alcolizzata che sbatteva contro le porte e che è stata ricoverata per overdose’. Si tratta di Mel B, accusata dal produttore cinematografico Stephen Belafonte di comportamenti imprevidibili provocati dall’abuso di droghe. La coppia si è separata quando, nel 2017, la Spice ha accusato e denunciato l’uomo di violenze domestiche. Ma Belafonte ha deciso di sfogarsi e, al sito americano di gossip Tmz ha raccontato che le ecchimosi ed i lividi sul corpo che secondo Mel B erano provocati dal marito violento, erano invece la conseguenza del fatto che, abusando di droghe o alcol, “sbatteva contro le porte”.

Ma non è finito qui: il produttore è sceso nei dettagli sottolineando che la cantante avrebbe messo insieme una serie di bugie al solo scopo di screditarlo e portare la figliastra Angel (il padre biologico della piccola è l’attore Eddie Murphy) ad odiarlo e non volerlo più vedere. Per questo Belafonte ha recentemente fatto richiesta legale per poterla frequentare, avendo vissuto con lei sin dalla sua nascita. Nel 2014 Mel B, ricoverata con varie ecchimosi su tutto il corpo, diede la colpa proprio al marito. Ma secondo l’uomo “lei sbatteva contro i muri perché era sempre ubriaca. A volte – ha aggiunto inoltre – era così ubriaca che si tirava giù i pantaloni e cercava di pisciare sul divano davanti ai ragazzi.”

Daniele Orlandi