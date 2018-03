Tragedia dopo unaavvenuta in unnel comprensorio turistico Torre di Maremma: un giovane di 26 anni è morto e la fidanzata di 24 anni è grave dopo l’esplosione in una casa di Montalto di Castro, provincia di Viterbo. La ragazza è stata portata d’urgenza a Sant’Eugenio per le ustioni.

Hanno dato l’allarme i vigilantes di turno dell’istituto di Vigilanza Privata Marcoccia, i quali hanno chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’esplosione sono arrivati i vigili del fuoco di Viterbo, assieme ai carabinieri e alla polizia di Stato. I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio e l’area è stata messa in sicurezza.

Sul posto anche il magistrato di turno. Le cause dell’esplosione non sono ancora note.