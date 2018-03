Spara alla madre di 101 anni e si uccide. In un biglietto lascia scritto il perché della tragedia

Unain via Vajont, alle porte di Torino. Une quindi si èL’uomo ha ucciso l’anziana madre e si è sparato con la stessa pistola che deteneva regolarmente. Prima di spararsi, l’uomo ha chiamato i militari per avvertirli di quanto successo: poi, si è suicidato.

L’uomo ha lasciato un biglietto dove ha scritto i motivi di questa immagine tragedia. Aveva appena scoperto di avere un tumore al pancreas e quindi si è fatto travolgere dalla disperazione. Sul foglietto di carta, infatti, c’era scritto: “Mi dispiace ho un tumore”. Dopo la telefonata i carabinieri sono giunti subito nell’abitazione ma purtroppo per l’uomo e per l’anziana donna non c’era più nulla da fare.

La tragedia si è verificata attorno alle 8.30 di questa mattina, e come lascia dedurre lo svolgimento, sarebbe da imputare alla disperazione dell’uomo.

Che, forse pensando alla propria condizione ed a quella dell’anziana madre che accudiva, ha rivolto prima la pistola contro di lei, poi ha chiamato i militari ed infine l’ha rivolta contro di se. Non prima di lasciare quella breve e lapidaria missiva dove spiegava il perché di un gesto disperato.

Nella casa dell’orrore i carabinieri hanno trovato anche la documentazione relativa alla pistola, che era stata regolarizzata al commissariato di Rivoli nel 2015.

