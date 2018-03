Svezia, immigrato iracheno è stato assolto dell’accusa di aver picchiato la moglie. Vince la legge della Shari’a

appena trascorsa ha fatto segnare un punto a sfavore per la tanto agognata affermazione dei diritti della donna e della sua condizione paritaria nei confronti dell’uomo. Con una sentenza non poco discutibile la Svezia ha assolto un immigrato iracheno dall’accusa di aver picchiato la moglie. I motivi che hanno portato a questo verdetto sono a dir poco sbalorditivi.

La violenza subita dalla donna da parte del marito sarebbe stata consumata all’interno della comunità islamica, e quindi in un ambito in cui si osserva la legge della Shari’a, ispirata ai dettami del Corano ed agli Hadith. Questa sarebbe una risposta di comodo e pienamente legale data dai tribunali del Paese scandinavo per evitare di perseguire tutti i migranti che si stanno macchiando di tali atti di violenza, e che sarebbero in numero spaventosamente crescente.

Oltre a questo ultimo caso, c’è da sottolineare l’esistenza di un caso limite che ha coinvolto la Corte Distrettuale di Solna. In quel caso i giudici hanno assolto un uomo accusato di violenza domestica dalla moglie. L’uomo avrebbe spinto la donna contro i mobili, le avrebbe tirato i capelli e le avrebbe tirato una scarpa sul volto. L’islamico è stato assolto con una sentenza che davvero ha dell’incredibile: non solo sulla decisione dei giudici ha pesato la provenienza dell’uomo da una famiglia rispettabile– a differenza della famiglia della moglie- ma il fatto stesso che la moglie si sia rivolta agli uomini di legge e non alla famiglia del marito e che questo le abbia tolto credibilità.

Pesantissimo, su questa sentenza, il giudizio di Annie Lööf (leader del partito di centro del Paese): “Giudizio orrendo a Solna. Ragionamento pazzesco e valori che non trovano spazio in uno stato costruito su principi giuridici. Questi valori non hanno posto nel nostro gruppo. Le nostre politiche sono basate su pari diritti e valore di tutte le persone e sull’uguaglianza di fronte alla legge”.

Maria Mento