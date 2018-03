Opinionista di ‘Sky Sports’ sputa addosso ad una ragazzina di 14 anni – VIDEO

si è scusato pubblicamente per aver sputato addosso ad una ragazzina di 14 anni, mentre quest’ultima si trovava in macchina con suo padre, lo scorso sabato.

L’opinionista di ‘Sky Sports‘ era talmente infuriato dalla continua presa in giro del padre della ragazza, un tifoso del Manchester, che ha sputato verso la macchina, colpendo però la ragazzina al suo interno. L’episodio è avvenuto dopo che il Manchester United aveva battuto il Liverpool all’Old Trafford con il risultato di 2-1.

Carragher ha raggiunto la stazione di Londra questo lunedì, in vista del programma in onda su Sky Sports “Monday Night Football‘.

“Ho parlato con la famiglia. Parlerò di nuovo con loro, mi scuso. Non l’avevo vista. Era appoggiata sul sedile. Non era coinvolta. Mi dispiace, non posso che scusarmi. Mi scuserò nuovamente se mi chiederanno di farlo.”

Carragher non ha risposto alle domande dei giornalisti in merito ad un suo possibile licenziamento da Sky Sports. Quest’ultima ha già espresso il suo parere in merito alla vicenda, definendo “inaccettabile” il comportamento del loro opinionista e l’emittente prevede di incontrarsi con lui non appena arriverà in redazione.

Mario Barba