Silvio Berlusconi, è disponibile il teaser del film sulla sua vita diretto da Paolo Sorrentino- VIDEO

, nel bene e nel male, è un imprenditore e uno degli uomini politici italiani ad essere entrato di diritto nella storia del nostro Paese. Come ci si aspetterebbe per tutti i personaggi di spicco del nostro panorama nazionale, anche per lui è stato realizzato un film che racconterà i punti salienti della sua vita, della sua ascesa ed anche delle sue cadute. Il film, diretto da Paolo Sorrentino ed intitolato Loro, dovrebbe essere proiettato quest’anno nelle sale.

È già disponibile online il teaser del film (che si potrebbe, in questo caso, definire come un breve video che viene utilizzato per imbastire una campagna pubblicitaria preliminare) che in circa 30 secondi di racconto focalizza l’attenzione sul bunga-bunga e su altri aspetti molto discussi della vita dell’ex Premier. Nei panni di Silvio Berlusconi e dell’ex moglie Veronica Lario ci sono rispettivamente Toni Servillo ed Elena Sofia Ricci. Proprio la Ricci-Lario appare nel teaser come intrappolata all’interno di una gabbia.

Paolo Sorrentino, interrogato sui motivi che lo hanno spinto a realizzare un film sulla vita di Silvio Berlusconi, ha così risposto: “Perché un film su Berlusconi? Perché sono italiano e voglio fare film sugli italiani. Berlusconi è un archetipo dell’italianità e attraverso lui puoi raccontare gli italiani.”. Il film, che ha già messo sul chi va là Berlusconi (il quale ha dichiarato che spera non si tratti dell’ennesima aggressione politica rivolta alla sua persona), dovrebbe essere ufficialmente presentato al prossimo Festival del Cinema di Cannes che inizierà l’8 maggio 2018. Pare, inoltre, che la pellicola sarà suddivisa in due parti e che complessivamente il lungometraggio durerà ben 4 ore.

Maria Mento