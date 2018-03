Clamoroso: Mara Venier arriva ubriaca in studio

Stava per crollare all’ultimo e non è stato semplice chiudere in bellezza. Tutto questo è da non credere, ma è accaduto ad una professionista della Tv, Mara Venier. Mentre nel salotto della Marcuzzi, si chiacchiera di tutte le bufale che circolano nel web e che riguardano le persone presenti al programma, la Mara nazionale è impegnata a sventolare il suo ventaglio.

Ed è lei stessa che spiega come mai ha cosi caldo: “Mi hanno ubriacata”. Poco prima della diretta, infatti, anziché un bicchiere di prosecco le è stato servito un bicchiere di vodka. Un dettaglio che non è sfuggito alla Gialappa’s: “La Venier ubriaca è una bomba a orologeria”.