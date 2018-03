Fanno l’amore in spiaggia. Dopo accade il putiferio – VIDEO

Come accade spesso in questi ultimi anni una coppia di giovani turisti è stata immortalata mentre dava sfogo alla propria passione in una spiaggia al termine di una serata ad alto contenuto alcolico. I due giovani si trovavano nella nota spiaggia dinel resort diin, lei distesa sopra un tubo di scarico e lui messo sopra di lei.

La scena è stata notata da altri turisti che in quel momento passavano per la spiaggia ed uno di loro ha anche deciso di filmare la prodezza. Il tutto, stando a quanto rivelato da un testimone, è durato circa 3 minuti, prima che le persone arrabbiate per la mancanza di rispetto urlassero contro la focosa coppia. Solitamente l’avventura si sarebbe conclusa con la pubblicazione del video, ma in questo caso i due giovani turisti potrebbero rischiare conseguenze più gravi: in seguito alla pubblicazione del video, la polizia locale ha diramato un ordine di cattura per la coppia.

A spiegare la decisione della polizia locale è stato il colonnello Apichai Krobpetch, supervisore della stazione di polizia di Pattaya: “L’episodio si è verificato in un luogo pubblico in un posto dove molti turisti cercano relax. Non sappiamo da quale nazione arrivino i turisti ma li stiamo cercando per preservare la rispettabilità della località”.

