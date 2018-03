Ieri ha rivelato la malattia del figlio, Elena Santarelli poi lascia un messaggio ai fan

Dopo le parole riportate ieri, tratte dal post in cui ha raccontato la drammatica vicenda personale che coinvolge il figlio Giacomo, nato 8 anni fa (dalla relazione con Bernardo Corradi, che prosegue tutt’oggi), Elena Santarelli si è rivolta ai propri fan attraverso un Instagram Story.

Ed è stato un messaggio di forza e di orgoglio: “Grazie alle adesioni al progetto Heal. A tutti quelli che mi scrivono forza e coraggio vorrei dire da amica virtuale che io sono forte, coraggiosa e sorridente”.

Ed ha chiesto ai propri follower di continuare a seguirla, con la solita leggerezza: “Non mi lascerò travolgere dalla tristezza, a tutti quelli che gentilmente e con amore mi inviano consigli voglio rassicurarli che sono già sul pezzo, ovvero so benissimo che devo essere positiva, solare etc etc […] d’ora in poi vorrei almeno su Intagram cambiare tema. Scrivetemi pure come sempre, Santa come fai colazione? Oppure Santa quante volte ti alleni?, Insomma su Instagram vorrei leggerezza. Ancora grazie per tutto”.

Un grande abbraccio dalla redazione di NewNotizie.it, nella speranza che tutto possa andare per il meglio (anche grazie all’ottima equipe di medici che sta aiutando il piccolo e che la stessa showgirl ha voluto ringraziare).