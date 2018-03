Ricordate Haley Osment, il bambino de ‘Il sesto senso’ ? Per lui si prospetta un ritorno sullo schermo

è un attore americano di 29 anni che nel 1999 è diventato famoso a livello internazionale per una sensazionale interpretazione nel film cult ‘Il sesto senso‘. Nella pellicola campione d’incassi Haley recitava la parte di un bambino dotato della capacità di vedere le anime dei morti che, grazie all’aiuto di un detective, riusciva alla fine a dominare la paura. Dopo quella interpretazione l’attore ha continuato a recitare ottenendo parti in film e serie tv di un certo peso come A.I. (Artificial Intelligence) o Walker Texas Ranger.

La sua carriera era in ascesa finché nel 2006 (a 18 anni) non è stato arrestato in seguito ad un incidente stradale: l’attore, infatti, è stato beccato con un tasso alcolico superiore al consentito e portava con se una dose di marijuana. Da quel momento in poi le sue quotazioni sono scese, anche perché per anni ha dovuto lottare con la dipendenza dall’alcolismo. A distanza di quasi 20 anni dal successo de ‘Il sesto senso’ Haley sta vivendo la faccia oscura della celebrità giovanile: non solo una carriera dalle prospettive brillanti è rimasta ancorata alla memoria del primo film recitato con un ruolo da protagonista, ma la sua carriera procede a strappi ed il suo fisico risente degli abusi di alcol e cibo.

Di recente, lo scorso 2 marzo, è stata pubblicata un’immagine recente dell’attore in occasione dell’annuncio della sua partecipazione in una puntata della prossima serie di X-Files ed Haley risulta decisamente fuori forma, anche se la partecipazione alla serie cult degli anni novanta potrebbe essere un trampolino di lancio niente male per la sua carriera.