Tragedia nel pomeriggio: sulla provinciale muore un giovane

Bruttissimo incidente nella provincia di Siena oggi pomeriggio. Due vetture, si sono schiantate sulla strada provinciale 541 che collega Colle Val D’Elsa a Casole d’Elsa. Un impatto pazzesco, nel quale un quarantenne originario della Sardegna è deceduto mentre un’altra persona è rimasta ferita in maniera molto grave. Altre tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. Un uomo di 32 anni e uno di 68 anni sono stati portati con elisoccorso in ospedale a Siena: tutti e due stanno recuperando e non sarebbero in pericolo di vita. Il terzo ferito, non grave, un uomo di 37 anni, è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Poggibonsi.