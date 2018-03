Tragico incidente a catena sulla A14: Franca muore sul colpo

Un tragico incidente stradale sulla A 14 è costato la vita a66enne di. Secondo la prima ricostruzione della polizia stradale la donna stava procedendo sul tratto urbano della(quella che fa da raccordo tra la A1 e la A13) a bordo di un furgone in un tratto congestionato dal traffico quando è stato tamponata da un mezzo pesante che la seguiva.

L’urto è stato violentissimo ed ha causato un incidente a catena fatale per la donna: il furgone è rimasto incastrato tra il mezzo pesante che l’ha tamponato e quello che lo precedeva. Solo qualche contusione per l’autista del camion che ha causato l’incidente. L’uomo è stato accompagnato in ospedale dove è stato sottoposto al test per verificare il tasso alcolemico nel sangue. L’incidente ha causato un blocco del traffico per diverse ore: il tratto è stato chiuso per permettere il soccorso prima e la disamina della scena del sinistro in seguito.