Champions League, attesa per i sorteggi dei quarti: i precedenti delle qualificate

Partiamo subito dalle italiane, con la Juventus che ormai è di casa in Champions ma che ancora non riesce a superare lo scoglio della finale, l’ultima persa proprio lo scorso anno contro il Real Madrid di Zidane.

L’ultimo incontro con il Liverpool risale invece al 13 aprile del 2005 che finì con uno 0-0. Sempre durante la Champions League del 2015 la Juventus aveva incontrato per ben 2 volte il Manchester City vincendo entrambe le volte. Sarebbe invece la prima volta in Champions League contro la Roma e il Sevilla.

Sono invece 4 i precedenti della Roma con il Real Madrid che ha espugnato il fortino madrileno per ben 2 volte. Durante il suo percorso in europa, la Roma ha incontrato spesso i giocatori del Liverpool, in diversi anni, dallo scontro nella fase a gironi del 2001 fino alla finale all’olimpico dell’84 persa ai rigori. Ricorre invece il decimo anniversario della notte all’Old Trafford in cui la Roma venne schiacciata dal Manchester City per 7-1; una notte da dimenticare per ogni tifoso giallorosso. Precedenti solo in amichevoli invece contro il Siviglia.

Il 4-1 rifilato ai Blancos del Real da parte del Manchester City è l’ultimo scontro tra queste due formazioni, che sicuramente riusciranno anche quest’anno a regalare il solito spettacolo grazie ai fuoriclasse presenti nelle rispettive rose. Ricordiamo inoltre il 5-0 in Premiere League rifilato ai danni del Liverpool con i gol di Aguero, Gabriel Jesus e Sanè.

Si attendono, quindi, partite di calcio spettacolare con i giocatori più forti del mondo che si daranno battaglia a partire da venerdì 16 marzo.

