Anna Tatangelo conferma la rottura con Gigi D’Alessio: “Litigavamo sempre più spesso…”

è uscita finalmente allo scoperto confermando che la rottura con il marito Gigi D’Alessio è definitiva e non ci sono margini di risanamento. In vista dell’inizio della competizione culinaria Celebrity MasterChef, la cantante di Frosinone ha concesso un’intervista a ‘Vanity Fair‘ durante la quale ha dato la sua versione dei fatti sulla crisi e sulla separazione dall’artista napoletano. La Tatangelo, infatti, era stanza dei rumor continui che la volevano una volta impegnata in un’altra relazione e il giorno seguente pronta a risanare la relazione con il padre del figlio ed ha messo finalmente in chiaro la sua situazione sentimentale: “Non voglio più essere una persona scontata dentro casa. Un arredo che sta lì. Nel frattempo, grazie anche all’analisi, imparo piano a stare sola. Mi sono ripresa la mia musica. E intanto sui social, per un momento, la mia vera età: mi sono sempre dovuta mostrare più grande, come per essere all’altezza dell’uomo che amavo. Meritarmelo. Ora non devo più”.

Dallo sfogo di Anna si capisce come i motivi della separazione con Gigi non siano legati ad un’altra relazione, ma ad una serie di differenze d’opinione che con il passare del tempo sono diventate delle fratture insanabili. La cantante era stufa sia di vivere artisticamente all’ombra del celebre marito che di dover giustificare la differenza d’età, come se questo la rendesse non all’altezza di quella relazione. A questo si aggiungevano litigi che acuivano la distanza: “Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte”. La separazione non ha comportato un’impossibilità di relazionarsi, Gigi e Anna si vedono spesso e pranzano ogni domenica per il bene del figlio Andrea, motivo per cui molti hanno insinuato che ci potesse essere un riavvicinamento della coppia, eventualità esclusa dalla stessa Tatangelo che si dice pronta ad affrontare la vita da single.