Lorenzo Crespi, accusa shock: “La Rai paga la camorra”

Dopo i tweet in cui denunciava l’abbandono da parte dell’ambiente televisivo ed il conseguente stato d’indigenza,è tornato a parlare ai fan tramite i social. Questa volta l’attore reso noto dalla soap opera ‘‘ si scaglia direttamente contro i verticidenunciandoli di collusione con la Camorra: “Sono più di vent’anni che Rai3 in modo legale passa lo stipendio allaattraverso Un Posto al Sole, gestito totalmente da loro”. L’accusa di Crespi è gravissima e porterà probabilmente ad un’indagine per verificare quanto detto. L’attore, infatti, in un secondo tweet spiega che: “Location, figurazioni, cestini, ogni cosa è gestita dalla Camorra, non esiste nulla di legale e di puro… Queste cose non dovrei urarle io, vergogna”.

Lorenzo Crespi è da tempo fuori dagli schermi televisivi sia a causa di una mancanza di contatti che a causa di una malattia che da tempo lo sta debilitando. L’attore già nei tweet nei quali annunciava la sua difficile situazione, si era scusato con i fan per aver tenute segrete alcune cose pur di continuare a lavorare. Le affermazioni pubbliche gli sono valse l’invito a ‘Domenica Live‘. In quella occasione Crespi aveva già denunciato una collusione da parte della Rai con dei clan mafiosi in occasione della produzione della fiction televisiva ‘Gente di Mare‘, andata in onda su Rai 1 dal 2005 al 2007.

L’attore ha spiegato che durante le riprese il cast e la produzione erano stati minacciati dal clan Mancuso della N’drangheta e che dopo quell’episodio si era rivolto alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Una scelta pericolosa che gli era valsa una minaccia personale (a casa gli fu recapitata una busta con dei proiettili) e che secondo Crespi potrebbe essere il motivo della sua successiva scomparsa dal mondo della televisione. Spaventati che l’ultima rivelazione possa portare dolorose conseguenze i fan consigliano al loro beniamino di fare attenzione a cosa rivela.