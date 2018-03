Pauroso schianto contro un tir, tragica morte per un motociclista 

Terrificante schianto sulla statale 121 ‘catanese’ che collega Palermo ed Agrigento, un motociclista ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un tir. Questa mattina un motociclista, attorno alle 7.30, è deceduto in un terribile schianto che l’avrebbe ucciso sul colpo. L’uomo si è schiantato contro un mezzo pesante, un camion, allo svincolo con Villabate.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri di Misilmeri, che si sono subito recati sul luogo del tragico incidente, il centauro sarebbe deceduto sul colpo.

La statale 121 è chiusa provvisoriamente al traffico, in tutte e due le direzioni, al chilometro 251,600.

Sulle modalità del terribile incidente che ha stroncato la vita al motociclista sono ancora in corso accertamenti.

Ancora non è noto il nome dell’uomo che è deceduto nel terribile schianto contro il tir a Palermo.

“Al momento il traffico viene deviato sulla viabilità alternativa del comune di Villabate segnalata in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile” ha comunicato ANAS a coloro che intendono percorrere la Statale.

R.M.