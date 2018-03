Picchia e sequestra la sua donna, 24enne arrestato

Una storia di quelle che ormai riempiono le cronache nazionali. L’ennesimo caso dinei confronti di una donna, che ha portato i carabinieri ad arrestare un uomo di 24 anni, pregiudicato.

La misura cautelare è stata disposta dal gip del tribunale di Catania per atti persecutori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. La brutta storia viene dalla Sicilia, e precisamente da Catania, dove la vittima ha subito ogni sorta di maltrattamento fisico e psichico da parte del suo aguzzino.

La donna aveva conosciuto il pregiudicato 24enne su Facebook all’inizio del 2016. Tra i due era emerso subito un feeling, tanto che la donna si era completamente innamorata dell’uomo e aveva deciso di andare a convivere con lui. Ma ben presto il 24enne si è rivelato tutto il contrario di ciò che si aspettava la donna.

L’uomo le ha fatto perdere ogni contatto con la sua famiglia, costringendola ad un vero e proprio sequestro. Arrestato nello scorso mese di novembre, l’uomo era stato rimesso in libertà da poco tempo con l’assoluto divieto di avvicinarsi alla sua ex partner. Ma il 24enne non ha affatto rispettato la restrizione e ha continuato a minacciare la donna e i suoi familiari, arrivando addirittura a mimare il segno del taglio della gola durante i festeggiamenti in città per il patrono.

Le vittime hanno deciso di denunciarlo nuovamente, e il 24enne è stato di nuovo arrestato. Ora si trova ai domiciliari.